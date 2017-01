Maniak scheurt door Vlissingen en raakt twee politieauto's

​Stopteken

​De achtervolging begon toen de automobilist, een 33-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, een stopteken negeerde. Agenten zagen hem over de Veerhavenweg rijden, richting het centrum. De agenten wilden hem controleren, maar de man ging er met hoge snelheid vandoor via de Van Dishoeckstraat en de Oude Industrieweg.



Levensgevaarlijke capriolen

De agenten zetten de achtervolging in. Bij de achtervolging door Vlissingen haalde de automobilist volgens de politie levensgevaarlijke capriolen uit. Hij reed op meerdere plekken tegen het verkeer in en hij nam ook de rotonde op de President Rooseveltlaan langs de verkeerde kant. Volgens de politie had hij geluk dat er net even geen tegenliggers waren.

​

Aanhouding

​​Op de Industrieweg reed de automobilist tegen een trottoir en door bossages. Ook knalde hij met hoge snelheid over de verkeersdrempels. De man wilde volgens de politie kostte wat kost een aanhouding voorkomen.

​

Klem

​​Op de Hermesweg verloor hij de macht over het stuur. De auto draaide 180 graden en kwam achterstevoren tot stilstand. Een van de achtervolgende politieagenten zette zijn auto ervoor zodat de man niet weg kon. Hij probeerde nog achteruit dwars de bosjes weg te komen, maar kwam klem te zitten.



Verdwaasd​​

​Meerdere agenten hielden de man onder schot, maar de man negeerde hun bevelen om de motor van de auto af te zetten en het voertuig te verlaten. Hij keek verdwaasd naar de agenten, zonder te reageren. Uiteindelijk heeft een van de agenten een autoruit ingetikt om hem in te kunnen rekenen.

​

Wonder​

​Volgens de politie is het een wonder te noemen dat geen van de andere weggebruikers tijdens de achtervolging werden geraakt. De snelheidsduivel miste meerdere malen op een haar na fietsers, voetgangers en andere bestuurders.



​​Weggetakeld

​De auto van de man moest door een bergingsbedrijf worden weggetakeld. De twee politieauto's die beschadigd waren bij de achtervolging konden op eigen kracht wegrijden. De man is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht, waar hij zondag is verhoord.