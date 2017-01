Daders vluchten weg na vechtpartij in Vlissingse flat (video)

VLISSINGEN - In een flat aan de Hercules Segherslaan in Vlissingen is zondagmiddag iemand mishandeld. Er zou zijn gevochten in een woning en het trappenhuis. Drie mogelijke daders zijn gevlucht en de politie heeft hun signalement verspreid.

Verwondingen

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht om zich aan zijn verwondingen te laten behandelen. De ernst van de verwondingen is niet bekend, maar volgens de politie verkeert het slachtoffer niet in levensgevaar. De aanleiding van de mishandeling is nog onduidelijk.



Vuurwapen

Het slachtoffer zou zijn geslagen met een vuurwapen, maar de politie onderzoekt nog of dat klopt. De politie heeft in de woning en directe omgeving sporenonderzoek verricht.



Politiehond

De politie kreeg de melding om 16.50 uur en heeft meteen met meerdere eenheden naar de daders gezocht in de omgeving. Daarbij is ook een politiehond ingezet. De daders werden niet gevonden.

Twee of drie daders

​Volgens getuigen was er sprake van twee of drie daders. De getuigenissen lopen op dat vlak nog uiteen. ​Zeker is dat de de twee of drie mannen na het incident zijn weggevlucht, richting de sportvelden. ​

​

Signalement

​​Via Burgernet is het signalement verspreid van de daders. ​Eén dader was volgens getuigen klein van stuk, ongeveer 1.65 meter, met een smal postuur en donkere dreadlocks tot aan zijn nek. De onderkant van de dreadlocks zijn blond geverfd. Hij droeg een beige bomberjack met daaronder een olijfkleurige groene broek met ritsen schuin op de pijpen. ​Op zijn hoofd had hij een muts, aan zijn voeten witte schoenen. Zijn leeftijd wordt geschat op ongeveer 24 jaar. Verder heeft hij tatoeages in zijn nek en op zijn handen. Aan zijn rechterhand heeft hij drie zilveren ringen.

​

Bol postuur

​Een tweede dader is een grote brede donker getinte man van ongeveer 1.80 meter, met een bol postuur, dikke lippen en een baard. Zijn leeftijd wordt geschat op 30 jaar. Hij droeg op dat moment een blauwe werkjas met daaronder een egaal grijs vest met capuchon en een donkergrijze joggingbroek en zwarte sportschoenen. Op zijn hoofd had hij een pet met oorflappen.



​Getuigen​

​Een derde dader zou op dat moment een camouflagebroek hebben gedragen en had een witte pet op. De politie is op zoek naar getuigen of naar mensen die iemand in deze signalementen meent te herkennen.