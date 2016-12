Drugs gevonden na verkeersovertreding

Hennep

De overtredingen werden gemaakt op de President Rooseveltlaan en de Nieuwe Vlissingseweg in Vlissingen. Aanvankelijk zagen de agenten een joint in de auto liggen. Ook kregen ze een kleine hoeveelheid hennep overhandigd van de Vlissinger.



Heroïne

Vervolgens werd de auto van de man nog verder onderzocht. Agenten vonden toen ook nog een kleine hoeveelheid heroïne aan. De Vlissinger is overgebracht naar een politiecel in Torentijd.