Middelburger bekent gooien vuurwerkbom

MIDDELBURG - Een 24-jarige Middelburger heeft bekend dat hij een vuurwerkbom heeft gegooid in de Sint Janstraat in Middelburg. Op de avond van 7 december sneuvelden daardoor minstens dertien ruiten.

18 kilo vuurwerk

De Middelburger werd op 9 december al aangehouden. Na tips van getuigen was de politie bij hem terecht gekomen. In zijn woning is toen ook huiszoeking gedaan. Daarbij werd onder meer 18 kilo vuurwerk in beslag genomen.



Binnenkort voor rechter

De Middelburger is op het moment op vrije voeten. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.



