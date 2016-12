Kwart van de Zeeuwen gaat naar de kerk

Doorgevraagd

Het CBS heeft vandaag de cijfers gepubliceerd uit een algemeen onderzoek dat van 2010 tot en met 2015 onder 600.000 Nederlanders plaats vond en waarin ook is doorgevraagd naar religie. In Nederland als geheel gaat maar 16,9 procent naar de kerk.



Reimerswaal

Voor het eerst zijn nu ook religiecijfers per gemeente bekend: in Reimerswaal wonen naar verhouding de meeste mensen die regelmatig naar de kerk gaan: 49,6 procent. In de gemeente Sluis is kerkbezoek het zeldzaamst: slechts 9,9 procent van de mensen daar gaan een keer of vaker per maand naar een kerk.

Islamitisch

In de gemeente Terneuzen wonen de meeste moslims, zowel absoluut als relatief, circa 2400, zo'n 4,3 procent van de bevolking. In andere delen van Zeeland ligt het aandeel moslims (veel) lager. Zeeland is in vergelijking met de rest van Nederland nauwelijks islamitisch: 1,6 procent tegenover 4,8 procent landelijk.



Hulst

In Hulst wonen de meeste katholieken. Dat wil zeggen: 55 procent noemt zichzelf rooms-katholiek, maar nog geen zestien procent van de Hulstenaren gaat regelmatig naar de kerk.



Gereformeerden

De gemeente waar men het meeste naar de kerk gaat is tegelijk ook de gemeente met de meeste protestanten: Reimerswaal met 57 procent. 26 procent van de inwoners is lid van één van de gereformeerde kerken. De overige 31 procent van Reimerswaal is voor het grootste deel lid van de PKN (Protestantse Kerk Nederland).



PKN

Opvallend is evenwel volgens het CBS dat veel Nederlanders die officieel bij de PKN horen zichzelf nog steeds Nederlands-Hervormd noemen, ook al is dat kerkgenootschap in 2004 opgegaan in de PKN. In onderstaand overzicht van religies per gemeente zijn daarom Nederlands-Hervormd en PKN bijelkaar opgeteld.

Overig

Bij de overige religies horen andere protestantse denominaties (zoals evangelische kerken) en ook de joden, de boedhisten en hindoestanen. Die laatste drie religies komen in niet één Zeeuwse gemeente boven de één procent uit.