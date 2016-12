Tolhoek moet geduld hebben bij LottoNL-Jumbo (video)

RIJSWIJK - Antwan Tolhoek uit Yerseke is een van de nieuwe wielrenners in de ploeg van LottoNL-Jumbo. De enige Nederlandse ploeg in de World Tour is donderdag gepresenteerd in Rijswijk.

Talent voor in de bergen

"Antwan ken ik al een paar jaar", zegt Nico Verhoeven, race-director van LottoNL-Jumbo. "Ik heb hem goed gevolgd de afgelopen jaren. Hij is een van de Nederlandse talenten die ook nog eens goed bergop kan rijden. Daarom willen we hem graag bij de ploeg hebben."



Jaar om te leren

Volgens Verhoeven moet Tolhoek vooral leren in zijn eerste jaar bij de ploeg. De kans dat Tolhoek (22) zijn debuut gaat maken in een grote ronde lijkt klein. "Hij gaat zeker geen Giro en Tour rijden. Misschien Vuelta", aldus Verhoeven.



Grote ronde

Zelf staat Tolhoek te trappelen om alle kansen te pakken. "Ik wil heel graag een grote ronde rijden. Maar ik realiseer ook wel dat ik er dan wel klaar voor moet zijn." De eerste wedstrijd voor Tolhoek is de Ronde van Dubai in januari.