Zwaargewonde aan boord sleper Vlissingen (video)

VLISSINGEN - In de haven van Vlissingen aan Visserijkade is vrijdagmorgen aan boord van een sleepboot een 24-jarige man uit Schoondijke zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur tijdens het afmeren.

Hoofdletsel

Vermoedelijk heeft het bemanningslid een tros in zijn gezicht gekregen. De man die zwaar hoofdletsel had, is per ambulance naar Arnemuiden vervoerd waar een traumahelikopter klaarstond.



Onderzoek

De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk.