Eigen tas meenemen begint te wennen (video)

BRESKENS - Het verbod op het gratis meegeven van plastic tasjes in winkels viel een jaar geleden niet bij iedereen in goede aarde. Maar de regel heeft wel effect want veel meer klanten nemen een eigen tas mee als ze boodschappen doen.

Opbrengst voor KNRM

Sinds 1 januari moet je betalen voor een plastic tasje in de winkel. Een maatregel van de overheid om het milieu te sparen. Bianca Wieme van Watersportwinkel Kosten in Breskens. was er niet zo blij mee. Daarom startte ze een actie uit protest tegen het tasjesverbod. Om hun klanten een beetje tegemoet te kopen beloofden ze de opbrengst van de tasjes aan de KNRM te schenken.



Plastic soep

Begin dit jaar verwachtte Bianca Wieme vijfhonderd euro op te halen door de verkoop van de tasjes van vijftien cent. "Het is helaas wat minder geworden. We hebben 170 euro opgehaald. Jammer voor de KNRM, maar goed nieuws voor de plastic soep in de oceaan."



Buitenlandse klanten

Wieme is positief verrast dat ze veel minder plastic tasjes heeft verkocht. "In de loop van het jaar merkten we dat steeds meer mensen een eigen tas meenamen. Ook bij onze buitenlandse klanten dringt het door. Komend jaar verwachten we nog minder tasjes te verkopen."

Drie miljard tasjes

In Nederland gebruiken we samen zo'n drie miljard plastic tasjes per jaar. Een groot deel belandt in de afvalbak en een ander deel wordt zwerfafval. De Europese Unie heeft daarom alle lidstaten verplicht het gebruik van plastic tassen te verminderen. Nederland voldoet met het verbod op gratis plastic tassen aan deze Europese verplichting.



Controles

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert het verbod op gratis plastic tassen en voert daarom controles op verkooppunten en administratief onderzoek uit. Winkeliers moeten kunnen aantonen dat ze plastic tassen niet gratis meegeven.



