Veerdienst Vlissingen-Breskens vaart weer

Gestremd

Volgens een woordvoerder van de Westerschelde Ferry is het al een tijd geleden dat de veerdienst gestremd werd door mist. Door de vakantieperiode wordt er al minder gevaren dan normaal. Vanaf zowel Breskens als Vlissingen is er maar één afvaart per uur.



Druk

Het is volgens de woordvoerder deze dagen erg druk op de veerboot. Daarom werden er in de ochtend extra bussen ingezet om de uit de vaart gehaalde ferry te vervangen.