Vlissingen wil parkeertarieven in winter verlagen

Proef

De gemeente wil de bestaande parkeerdruk in een proef aanpakken. In het huidige parkeerbeleid is het namelijk zo dat mensen vaak hun auto in een zone zetten waar niet betaald hoeft te worden. Het gevolg is dat in die straten knelpunten ontstaan en de betaalde parkeerplaatsen leeg blijven.



Tarieven verlagen

Uit de voorgestelde proef moet blijken of het werkt om de tarieven te verlagen en zo de mensen naar betaalde parkeerplaatsen te trekken. Het voorstel is om in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart op straat het parkeertarief te verlagen met vijftig cent naar 1,50 euro. De tarieven in de parkeergarages in de stad zouden verlaagd worden met dertig cent per uur.



Tot 21.00 uur

Daartegenover staat dat de gemeente in het Spuikomgebied het gehele jaar betaald parkeren tot 21.00 uur wil invoeren. Alsook betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren op zondagen te laten gelden. In het huidige stelsel is het zo dat op verschillende terreinen in Vlissingen mensen op zondag gratis kunnen parkeren.



Per straat

In een verklaring laat de gemeente wel weten dat het voorgestelde parkeerbeleid niet direct oplossingen biedt voor parkeerproblemen per straat, "maar het juist kaders biedt om op een structurele wijze de parkeersituatie weer leefbaar te maken".



Inspraak

Inwoners van de gemeente hebben tot en met 19 februari de mogelijkheid tot inspraak op het concept-parkeerbeleidsplan.