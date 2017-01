Rellen Vlissingen: raad wordt bijgepraat (video)

VLISSINGEN - De Vlissingse gemeenteraad is vanavond door de burgemeester bijgepraat over de ongeregeldheden in het Middengebied tijdens de jaarwisseling. Coen van Dalen van de ChristenUnie wil graag weten waarom er geen signalen zijn gekomen van de stichting ROAT, die actief is in de Bloemenbuurt.

Subsidie

Stichting ROAT, wat staat voor reach out and touch, krijgt bijna negen ton subsidie per jaar van de gemeente. Bij de stichting werken zestien betaalde krachten en daarnaast nog vrijwilligers.



'Prima organisatie'

Van Dalen noemt het een "prima organisatie" die "geweldig werk" doet, maar vraagt zich wel af waarom er geen signalen zijn geweest uit de wijk via ROAT. "De organisatie wordt betaald door de gemeente en er wordt veel geld ingestopt, dus dan verwacht ik ook dat we daar iets aan hebben."



Geen informatieavond

Volgens Van Dalen is tot op heden er ook nog geen avond georganiseerd voor de bewoners uit het Middengebied. "Die mensen moeten nu al vier, vijf dagen alles uit de krant lezen. Wij moeten de veiligheid terugbrengen bij de burgers in de wijk." Volgens Van Dalen kan dat het beste door met alle partijen rond de tafel te gaan zitten, "en dat moet niet te lang duren".

Stichting Droom

Chris van Wezel van stichting Droom, een stichting die midden in de Bloemenbuurt zit, noemt de nieuwjaarsschade "een wraakactie". De stichting kreeg voor de jaarwisseling al tal van bedreigingen van de groep jongeren en daarom beveiligden vrijwilligers het pand tijdens de jaarwisseling.

Verklaring gemeente Vlissingen

Stichting ROAT is de welzijnsorganisatie die voor de gemeente het jongerenwerk, opbouwwerk en risicoaanpak uitvoert. Het kenmerk van hun aanpak is, dat zij outreachend werken. Dit houdt onder meer in, dat zij veel op straat te vinden zijn om zo in contact te komen met (groepen) jongeren en met buurtbewoners.



Stichting ROAT is goed ingevoerd in de wijken. De rol van stichting ROAT door het jaar heen is voornamelijk gericht op preventie. Via het straathoekwerk is er contact met de jongeren en andere bewoners uit de wijken. Er zijn per wijk ook contacten met enkele bewoners, die bij overlast rechtstreeks contact kunnen opnemen met de straathoekwerkers.



Nu voor het vierde jaar hebben de straatcoaches van stichting ROAT het vuurwerkproject uitgevoerd. Dit project loopt van begin december tot nieuwjaarsdag. In deze periode zijn zij samen met een groep vrijwillige jongeren op straat om kinderen/jongeren aan te spreken, die vuurwerk afsteken terwijl dat nog niet mag.



Dit jaar waren er 12 vrijwilligers. Het doel is overlast te voorkomen, maar ook informatie te verstrekken over de regels rondom vuurwerk en hoe je dat op de meest veilige manier kan doen. Er worden vuurwerkbrillen uitgedeeld. In deze hoedanigheid hebben de straatcoaches en de vrijwillige jongeren een rol in het draaiboek van de oudejaarsnacht; waarschuwen en signaleren. Zij zijn immers op straat en kunnen zaken melden aan de politie en BOA’s die gevaar opleveren voor de omgeving.