Burgemeester Vlissingen in gesprek over rellen

VLISSINGEN - Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen gaat in gesprek met alle partijen die betrokken zijn geweest bij de nieuwjaarsrellen in Vlissingen. Dat zei hij woensdagavond tijdens de informatieavond voor de Vlissingse politiek over de gewelddadigheden tijdens de jaarwisseling in de Bloemenbuurt in het Middengebied van Vlissingen.

Besloten

Politie, brandweer en welzijnsorganisatie ROAT zetten in een besloten bijeenkomst aan de gemeenteraad uiteen wat er in hun ogen die nacht heeft plaatsgevonden.



In vlammen op

Een groep jongeren richtte in de nacht van oud op nieuw vernielingen aan, een bewakingscamera werd gesloopt, er sneuvelden ruiten en er gingen twee auto’s in vlammen op. Doordat er gelijktijdig een gaslek was in Nieuw- en Sint-Joosland was er in Vlissingen minder politie op de been.



Geen verwijten

Tijdens de informatieavond voor de gemeenteraad zijn geen verwijten gemaakt, noch zijn er nadere toezeggingen gedaan. “Dat was ook niet de bedoeling”, zegt Coen van Dalen van de ChristenUnie, “want het ging om informatie-uitwisseling.”

Van Dalen zegt ervan overtuigd te zijn dat politie en brandweer alles hebben gedaan wat in hun vermogen lag. “Iedereen is het erover eens dat de hoogste prioriteit nu ligt bij het opsporen van de daders”.



Zwakkere wijk

Op lange termijn moet er volgens hem flink worden geïnvesteerd in het Middengebied. “Het is sociaal toch een wat zwakkere wijk waar allerlei dingen gebeuren, laten we daar maar gewoon nuchter in zijn. Dus er moeten gesprekken komen en er zullen mensen bij elkaar gehaald moeten worden en er moeten ouders bij betrokken worden. Dan denk ik dat we dergelijke gebeurtenissen kunnen voorkómen.”

Luister hier naar een gesprek met Coen van Dalen: