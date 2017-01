Vernielde camera Vlissingen was al defect (video)

VLISSINGEN - Het was bekend dat de beveiligingscamera in de Bloemenbuurt niet werkte. Dat was al voor de jaarwisseling gemeld aan de gemeente Vlissingen, zegt de politie. De camera is toen niet gerepareerd. Vlak voor de jaarwisseling werd de camera vervolgens vernield.

Vlissings eigendom

Eerder zei de politie dat de relschoppers de camera hadden vernield. De camera's zijn eigendom van de gemeente Vlissingen. Bas van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen, zei in een reactie dat uit hun analyse voor oud en nieuw niet bleek dat de camera gemaakt moest worden. "Daarbij moet ik zeggen dat het ook weinig had uitgemaakt of die camera het deed of niet, aangezien die ´s avonds en ´s nachts in het donker en in een mistige geen bruikbare beelden had opgeleverd". aldus Van den Tillaar.



Twintig aangiftes

Het gebrek aan camerabeelden is volgens de politie een van de redenen dat zij nog geen verdachten heeft kunnen aanhouden. Wel zijn er inmiddels ongeveer twintig aangiftes binnen. De politie heeft niet het idee dat slachtoffers van de rellen bang zijn om aangifte te doen.



Onderwerp van gesprek

Met de agenten die tijdens de rellen in Bloemenbuurt belaagd werden, gaat het volgens de woordvoerder goed. "De collega's zijn aan het werk, maar het is wel het onderwerp van gesprek deze week", zegt Alwin Don. Niet niet alle agenten hebben aangifte gedaan. Ook heeft er slechts één brandweerman aangifte gedaan.



