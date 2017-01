'Een zwarte bladzijde in mijn leven' (video)

THOLEN-STAD - Op 30 maart 1994 maakte de vriendin van de 57-jarige Jan Provily uit Tholen-Stad een einde aan haar leven. "Een zwarte bladzijde in mijn leven." Nu zet hij zich in als vrijwilliger bij het suicide preventieproject dat vandaag in onze provincie van start gaat.

Trainen op signalen

In onze provincie plegen gemiddeld 45 mensen per jaar zelfmoord. Twee derde daarvan is niet in behandeling bij de geestelijke gezondheidszorg. Het nieuwe preventieproject richt zich daarom op het trainen van bijvoorbeeld leraren of schuldhulpverleners. Zij staan misschien wel in contact met mensen met zelfmoordgedachten, zij worden getraind op signalen die daar op wijzen.



Rechtop in haar bedje

Voor Jan Provily kwam de zelfdoding van zijn vriendin niet als een complete verrassing, zij was al voor depressie in behandeling. "Ik was aan het werk toen Yvonne belde op om te vragen of ik tussen de middag thuis kwam eten. Dat deed ik wel vaker en die dag dus ook. Toen ik thuis kwam, was Yvonne nergens te bekennen. Ons tien maanden oude dochtertje Doortje stond rechtop in haar bedje."



Vijf voor half één

"Al snel gingen de alarmbellen rinkelen. Ik heb m'n ouders gebeld en ben gaan zoeken. Ik reed naar het dichtstbijzijnde station en daar was het chaos. Ze bleek de trein van vijf voor half één te hebben 'genomen'."

Depressie

Jan en Yvonne waren zeventien jaar samen toen Yvonne zelfmoord pleegde. De laatste twee jaar worstelde ze met een burn-out en een depressie. Na de geboorte van hun dochtertje ging het alleen maar bergafwaarts. Behandeling van een psycholoog, een psychiater en medicijnen mochten niet baten.



Prachtige jongedame

De gebeurtenis heeft grote impact op het leven van Jan Provily gehad. "Het is één van de heftigste gebeurtenissen uit mijn leven. Dat ik door moest voor onze dochter, heeft me bij het leven gehouden. Doortje is nu een prachtige jongedame van 23 jaar oud. Ze lijkt sprekend op haar moeder."

Jongeren in de knel

Jan Provily wil zijn ervaringen een positieve wending geven door jongeren in de knel te helpen. Dat doet hij als vrijwilliger bij de Kindertelefoon en Humanitas, Ook volgt Provily een opleiding om zo professioneel in de hulpverlening te kunnen gaan werken.



Tip

Voor wie in zijn omgeving te maken heeft met iemand met zelfmoordgedachten heeft, heeft Jan nog wel een tip. "Ga het niet tegenspreken. Probeer verbinding te houden door naast diegene te gaan staan. En kijk vanuit die positie of hulpverlening mogelijk is."



Wie behoefte heeft aan een gesprek over zelfmoord kan bellen met 0900 - 0113 of naar www.113online.nl