Vlissingse Bo van Scheyen op kieslijst Nieuwe Wegen

Met #NieuweWegen durf ik het avontuur voor Zeeland aan. Een nieuwe beweging, dat met recht n afspiegeling is van onze samenleving. #TK2016 pic.twitter.com/85ViGnPuNH — Bo van Scheyen (@bovanscheyen) 16 januari 2017

Nummer 14

Volgens Monach is ze "bijzonder geïnteresseerd in de verhalen van mensen en in dat wat er in de samenleving speelt". Van Scheyen staat op plaats 14 van de lijst waarop in totaal 31 namen staan.



Cultuur

Zelf schrijft Van Scheyen op de site van de partij: "De komende vier jaar wil ik er met Nieuwe Wegen voor zorgen dat kunst, cultuur en sport weer een volwaardige plek op de politieke agenda krijgen. De maatschappelijke betekenis van deze terreinen is groot."