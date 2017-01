Elfvoudig Zeeuws kampioene zwemmen richt zich op triatlon (video)

TERNEUZEN - Ze won elf individuele gouden medailles tijdens de Zeeuwse zwemkampioenschappen in Terneuzen en was daarmee de meest succesvolle zwemmer van het toernooi. Nikita van den Ouden (17) uit Rilland is dan ook een groot talent. Toch wil ze niet verder in de zwemsport. Van den Ouden wil de Olympische Spelen halen als triatleet.

Inhoud

Van den Ouden baarde in Terneuzen vooral opzien door het zwemmen van een Zeeuws record op de 800 meter vrije slag. Ze beschikt dus over inhoud, iets wat belangrijk is voor de overstap naar het triatlon. "Ik train nog maar twee keer in de week op het zwemmen en voor de rest ben ik aan het lopen en fietsen", zegt Van den Ouden. "Ik heb heel ambitieus en wil graag de Olympische Spelen halen. Of dat reƫel is zal moeten blijken."

Foto: Sandy Pleyte



Oogsten

Marcel Kort is hoofdtrainer van De Zeeuwse Kust uit Vlissingen en daar ook de trainer van Van den Ouden. Haar goede prestaties op het ZK verbazen hem niet. "Nikita is zoveel sterker geworden. Ze heeft heel hard getraind op inhoud en het is nu tijd om te oogsten."



Overstap

Opvallend genoeg juicht Kort de overstap van Van den Ouden naar de triatlon toe. "Ik denk dat het een goede keuze is ja. Of het niet jammer is voor het zwemmen? Natuurlijk wel, maar ik ben niet alleen voor het zwemmen maar voor de hele sport."



Internationale wedstrijden

Komend jaar wil Van den Ouden haar eerste internationale wedstrijden in het triatlon gaan doen. Toch gaat ze voor de zwemsport niet helemaal verloren. Ik blijf het er gewoon bij doen en blijf meedoen aan de kampioenschappen. Ik zal wel zien hoe lang ik het kan combineren."