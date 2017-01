Bewoners boos over houtkap Sloebos (video)

Verontwaardigd

"Het ziet er echt niet uit", vindt Eric Weug. Hij is één van de bewoners die zich tegen de bomenkap verzet. "Ons is een bos beloofd. Nu staat dat bos er, halen ze hem weg!", roept hij verontwaardigd.



Brief

Ook de communicatie liet volgens hem op zijn zachtst gezegd te wensen over. "Wij wisten van niks. Op de dag dat ze begonnen kreeg de dorpsraad een brief en dat was het dan. Dat vind ik echt niet kunnen."



Op geld belust

Hij verwijt het de wethouder dat hij op geld belust is. "Want hij vindt dat beetje geld voor het hout van die bomen belangrijker voor ons uitzicht." Die wethouder, Kees Weststrate, snapt de problemen. "Maar afspraak is nu eenmaal afspraak", zegt hij.

Biodiversiteit

Bij het planten van de bomen was vastgelegd dat ze nu gekapt zouden worden. En er komt volgens Weststrate wel degelijk een bos voor terug. "Een écht bos, met meer biodiversiteit, zodat het toekomstbestendig is. Dit zijn alleen maar populieren."



Boompjes

Daar is Weug het niet mee eens. "Ik heb gezien wat voor boompjes dat zijn. Dat gaat weer dertig jaar duren voor die een beetje gegroeid zijn. Tot die tijd zitten wij weer met zicht op de kerncentrale. En sommige oudere bewoners maken dat niet eens meer mee."



'Mooier bos'

Weststrate beaamt dat er voorbeelden zullen zijn van oudere bewoners die de volgroeide bomen niet meer mee zullen maken. Maar hij houdt vol dat dit de enige mogelijke oplossing is. "Dit is nu eenmaal hoe het destijds is afgesproken. En uiteindelijk krijg je er een nog veel mooier bos voor terug."