Nieuwenhuis en Wiskerke winnen bij Masters of Dressage

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Jeanine Nieuwenhuis heeft vrijdag bij de Masters of Dressage in Nieuw- en Sint Joosland de Z2-klasse op haar naam geschreven. De dressuuramazone uit Serooskerke behaalde met Great Lady TC 238 punten.

Fullspeed

Achter Nieuwenhuis (foto) eindigde Annemijn Boogaard, afkomstig uit Kapelle, met Fullspeed met een puntentotaal van 229 punten op de tweede plaats. Maaike Zeeveld uit Ellewoutsdijk was met Formidable goed voor 226 punten en werd derde.



ZZ licht

In de ZZ licht-klasse was de strijd om de medailles spannender. Emily Wiskerke uit Kapelle behaalde met Aristocraat 237 punten en liet Amy van Dijk uit Baarle-Nassau met Django van de Wateringhoeve met slechts één punt achter zich. De Roosendaalse Marie Louise Moerings pakte met Esplanade het brons (234 punten).



Z1-klasse

Zaterdag won Wilma Salm uit Goes met Elise in de Z1-klasse met een score van 71,01%. Stefanie de Frel uit Koewacht werd tweede met Gladiator (70,14%).