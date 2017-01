Eindelijk weer een marathonzege voor Niels Mesu (video)

Sprint

Niels Mesu was vorige week in Alkmaar al dichtbij een overwinning maar toen verloor hij de sprint op een paar duizendste. Deze keer viel alles wel goed voor Mesu, die in de finale te sterk was voor Evert Hoolwerf en Bob de Vries. Even daarvoor was Arjan Stroetinga ten val gekomen. Door de zege doet Niels Mesu ook in het algemeen klassement goede zaken. De schaatser van AB/Transport Group staat met nog drie marathons te gaan tweede. Het verschil met koploper Mats Stoltenborg is twee punten.



Lang wachten

Niels Mesu moest maar liefst vier jaar wachten op zijn tweede overwinning in de Topdivisie. In 2012 won hij al eens in Assen, maar daarna volgden geen overwinningen meer op kunstijs. Wel was hij eerder dit seizoen de sterkste in de vierdaagse. Over anderhalve week verdedigt Niels Mesu zijn titel op het natuurijs van de Weissensee, waar hij vorig jaar de Alternatieve Elfstedentocht won.