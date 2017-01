Gelijkspel voor TOP bij Sporting Delta

DORDRECHT - De strijd om de tweede plaats in de hoofdklasse B van het zaalkorfbal blijft spannend. Drie ploegen delen de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de playoffs voor promotie naar de Korfbal League. TOP uit Arnemuiden is één van de ploegen. TOP pakte zaterdag na drie nederlagen weer een punt.

Foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn



Jeanine Marijs

TOP speelde met 21-21 gelijk tegen Sporting Delta. De ploeg uit Arnemuiden kende een prima start door een 2-8 voorsprong. Daarna kwam Sporting Delta goed terug en ging het duel de hele tijd gelijk op. Jeanine Marijs scoorde de meeste goals aan TOP-zijde: zes treffers.



Stand

Het is spannend in de strijd om de tweede plaats. Deetos/Snel, TOP en Sporting Delta delen met tien punten de tweede plaats. Avanti, Tempo en KVS/Maritiem volgen op twee punten en komen ook nog in aanmerking voor de tweede plek. Maar al deze ploegen kunnen ook nog degraderen.