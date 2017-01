Invallers zorgen voor de volle winst bij VC Vlissingen

Foto: Paul ten Hacken



Invallers

In de eerste helft is de thuisploeg de bovenliggende partij en komt na twintig minuten spelen op een 1-0 voorsprong via een treffer van Mike de Nijs. Het is aan doelman Joan van Belzen te danken dat het halverwege slechts 1-0 staat. In de tweede helft ontsnapt Vlissingen wederom aan een grotere achterstand, maar blijft het wel in de wedstrijd. In de slotfase zetten de bezoekers aan en loopt DOSKO achteruit. Invaller Menancio Weeda (foto) zorgt voor de 1-1 door het laatste zetje te geven bij een scrimmage. Slechts drie minuten later slaat Vlissingen opnieuw toe. Op aangeven van invaller Abdoe Abdenbi maakt Yves Nyemb de 1-2.

De laatste 10 minuten geven we het weg. Eindstand 1-2 pic.twitter.com/0okvAsiTTU — sv DOSKO (@SVDOSKO) January 22, 2017

Scoreverloop

1-0 De Nijs (20)

1-1 Weeda (79)

1-2 Abdenbi (82)



Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, James, Milton Roemeratoe, El Hattach, Gooding (Weeda/70), Wolff, Mallie (Geerman/70), Hoessein Bouzambou (Abdenbi/79), Nyemb