Oemoemenoe verliest opnieuw in kampioenspoule

CASTRICUM - Oemoemenoe heeft ook de derde wedstrijd in de kampioenspoule verloren. Zaterdag werd het in en tegen Castricum 41-20 voor de Noord-Hollanders. Hierdoor blijft de formatie van trainer Simon FitzGerald op de vijfde en voorlaatste plaats in de kampioenspoule staan met 1 punt uit 3 wedstrijden.

foto: Miriam Wasterval



Veel gescoord

Het was een wedstrijd waarin veel werd gescoord en veel penalty's werden gegeven. Al binnen vijf minuten na de start van de wedstrijd kreeg Oemoemenoe een penalty tegen die door Castricum werd gemist. Kort daarna kwamen de Middelburgers zelf uit een penalty op een 0-3 voorsprong dankzij Joey Luitwieler. Daarna trok Castricum het initiatief naar zich toe door twee try's en een conversie te scoren en daarmee de 12-3 stand aan te tekenen.



Ruststand

Het was opnieuw Joey Luitwieler die voor rust nog twee penalty's wist te verzilveren en doordat Castricum een try benutte werd de 19-9 ruststrand te bepalen.



Voorsprong

Na rust wist Oemoemenoe zelfs op voorsprong te komen toen Nino Wullems een try benutte en aanvoerder Joey Luitwieler nog twee keer uit penalty's wist te scoren. Hierdoor stond Oemoemenoe op een 19-20 voorsprong.



Eindstand

Daarmee was het verzet gebroken want Castricum trok de partij naar zich toe met 41-20. Na drie wedstrijden staat Oemoemenoe nog steeds zonder overwinning in de kampioenspoule op de voorlaatste plaats. Volgende week speelt Oemoemenoe uit in Sassenheim tegen de nummer laatst The Bassets.