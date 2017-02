De Bruijn wint Grand Prix driebanden in Vlaardingen

VLAARDINGEN - Jean Paul de Bruijn heeft de Grand Prix driebanden in Vlaardingen gewonnen. De biljarter uit Hulst was in de finale te sterk voor Jean van Erp. De Bruijn won met 40-37 in 28 beurten.

Nationale top

De eindoverwinning van De Bruijn is knap, omdat de volledige nationale top meedeed aan de Grand Prix in Vlaardingen. Favoriet Dick Jaspers verloor al vroeg en daar profiteerde De Bruijn van met prima spel. In de kwartfinale won hij met een moyenne van 2,222 van Martien van der Spoel, In de halve finale moest Glen Hofman uit Den Haag er aan geloven (40-39 in 22 beurten) en ook in de finale liet De Bruijn zien in vorm te zijn.



Competitie

Zondag speelt De Bruijn alweer in de eredivisie driebanden. Dan staat hij met het team van Dallinga uit Sluiskil tegenover Van Wanrooy.