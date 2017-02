TERNEUZEN - Erwin Harmes heeft de Scheldeloop in Terneuzen op zijn naam geschreven. De atleet uit Middelburg legde het 25 kilometer lange parcours langs de Westerschelde af in een persoonlijke toptijd van één uur, vijfentwintig minuten en drieënveertig seconden.

Belgen

Achter Harmes eindigde Jente Samson uit het Belgische Berlare als tweede in 1:29.45'. Zijn landgenoot Sean Durinck (Hamme) volgde op ruim drie minuten op de derde plaats.



Van Gilst

Bij de dames was Paola van Gilst uit Goes de snelste in 1:53.48'. Cathy Poppe finishte in haar woonplaats op ruim één minuut achterstand als tweede, voor Valesca Lafeber uit Middelburg die derde werd.