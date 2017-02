Amerikaans voetbalavontuur voor Dylan Adelaar

foto: Orange Pictures



Promo-video

Via een video is de snelle aanvaller in Amerika onder de aandacht gebracht. Adelaar gaat het voetbal combineren met de studie International Business and Management. De studie wordt volledig vergoed en daarnaast krijgt Adelaar via de universiteit van Louisiana een woning toegewezen.



Bruse Boys

Voor Bruse Boys is het vertrek van Dylan Adelaar een aderlating. De aanvaller gaat er alles aan doen om het seizoen met het kampioenschap in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal af te sluiten. ,,Ze gunnen het me allemaal van harte", zegt Adelaar. "En voor mij is dit een unieke kans. Ik heb ook familie in Amerika, dus alles valt eigenlijk op zijn plaats. Het is een 'once in a lifetime' kans."