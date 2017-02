Swift kampioen en gaat naar de overgangsklasse

MIDDELBURG - De korfballers van Swift uit Middelburg hebben zaterdagavond het kampioenschap in de 1e klasse E behaald. Door een 19-17 overwinning op concurrent Excelsior kunnen de Middelburgers zich opmaken voor een seizoen in de overgangsklasse.

Lastige start

Swift begon de wedstrijd met een valse start en keek na tien minuten spelen tegen een 2-6 achterstand aan. Toch wist het team van trainer Dennis Plantinga zich terug te spelen in de wedstrijd. Bij rust ging Swift met een 9-8 voorsprong de kleedkamers in. Na rust wisten de Middelburgers telkens een verschil van twee doelpunten te houden. Door doelpunten van Aïsja Zuidweg en Gijs Gillissen, samen goed voor twaalf doelpunten, liep Swift uit naar een 19-17 eindstand.



Overgangsklasse

Door de overwinning mag Swift volgend seizoen in de overgangsklasse spelen, het op twee-na hoogste niveau van Nederland. De kans is aanwezig dat de Middelburgers dan Tjoba treft. Tjoba moet nog wel vechten tegen degradatie, de club uit 's-Heer Hendrikskinderen verloor zaterdagavond namelijk met 17-21 van Antilopen uit Leusden.