VC Vlissingen thuis niet langs EHC

VLISSINGEN - Hoofdklasser VC Vlissingen heeft in de hoofdklasse gelijk gespeeld tegen EHC/Heuts. De wedstrijd aan de Irislaan in Vlissingen eindigde in 1-1. Yves Nyemb (foto) scoorde de enige treffer voor de ploeg van trainer Ruud Pennings.

foto: Paul ten Hacken



Snelle tegentreffer

Vlissingen, dat nog in de race is voor de tweede plaats in de hoofdklasse B stond al na vier minuten op achterstand tegen EHC. Een overtreding van verdediger Roycel James werd bestraft met een penalty die door Lars Gulpen achter doelman Joan van Belzen werd geschoten. 0-1 was ook de ruststand.



Direct na rust

Ook in de tweede helft werd snel gescoord. Spits Yves Nyemb scoorde de gelijkmaker voor VC Vlissingen. Daarna kregen beide ploegen in een gelijkopgaande wedstrijd nog kansen om de winnende treffer te scoren, maar die viel niet meer.

Karakteristiek

0-1 Gulpen (4/pen)

1-1 Nyemb (48)



Opstelling

Van Belzen, Renzo Roemeratoe (Dangelo Martien/73), Milton Roemeratoe, James, Jansen, Gooding, Mallie (Wolff/46), El Hattach, Geerman, Nyemb, Hoessein Bouzambou (Said Bouzambou/83)