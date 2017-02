Uitslagen amateurvoetbal zondag 19 februari

OOST SOUBURG - Zondag eersteklasser GOES is zeker van deelname aan de nacompetitie. De ploeg van trainer John Karelse won vanmiddag op bezoek bij RKTVV in Tilburg en won zo voor de zesde keer op rij. Hoofdklasser VC Vlissingen deelde op eigen veld de punten met EHC/Heuts.