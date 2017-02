'Ko kwam zelfs om brood vragen bij buren' (video)

Kwetsbare ouderen

Door de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Eén op de twintig ouderen wordt volgens onderzoek lichamelijk, psychisch of financieel mishandeld. Mentorschap Zeeland heeft een subsidie van 45.000 euro ontvangen van het Oranje Fonds en het Neyenburghfonds voor de aanpak hiervan.



Twee ton

In het najaar van 2015 wordt een Middelburgs echtpaar opgepakt voor het kaalplukken van een bejaarde man. Ze zouden de 85-jarige Ko voor twee ton hebben opgelicht. Buren van de man seinden de politie in. Ze maakten zich zorgen over de bejaarde Middelburger.



Om brood vragen

Eén van die buren is Ine Wagenaar. "Ko had kind noch kraai. Geen familie. Hij leidde een simpel leven en kon de veranderingen in de maatschappij niet helemaal bijbenen. Het duo dat zich opwerpt als mantelzorgers, neemt ook zijn financiële huishouding over. We zagen met lede ogen aan dat er niet goed voor 'm gezorgd werd. Hij kwam regelmatig om brood vragen bij ons. Je zag hem zienderogen vermageren"



Vermoeden

Ine Wagenaar trekt samen met een buurvrouw meerdere malen aan de bel bij allerlei instanties. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat de politie ingrijpt. Ko wordt sterk verwaarloosd opgenomen in een instelling in Goes. En de twee mantelzorgers worden opgepakt door de politie omdat ze twee ton van Ko zouden hebben ontvreemd. "We hadden het vermoeden dat er iets aan de hand was, ook financieel. Maar dat het zoveel zou zijn? Nee, dat hadden we niet verwacht."



Acht kilo

In de instelling komt Ko acht kilo aan én krijgt een mentor toegewezen, Jaap Provoost uit Wolphaartsdijk. "Hij genoot zichtbaar van alle aandacht en verzorging die hij daar kreeg. Ik ging wekelijks bij hem op bezoek en regelde allerlei zaken. Helaas kwam een mentor in het leven van Ko eigenlijk te laat."

Overleden

Erg lang heeft Ko niet kunnen genieten van de goede zorg. In maart 2016, een half jaar na zijn opname, overlijdt hij. "We hebben hem nog wel een prachtige begrafenis in zijn geliefde Middelburg kunnen geven", vertelt Provoost. "Precies zoals hij had gewild."



Verdachten

De twee mantelzorgers zijn overigens nog niet veroordeeld, maar verdachten in de zaak. Het Openbaar Ministerie is nog met het onderzoek bezig.