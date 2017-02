Politie ontdekt wietkwekerij bij burenruzie

Ruzie

De agenten kwamen hem op het spoor door een ruzie met een van zijn buren. Rond 17.30 uur kreeg de politie een melding van een bewoner van de Hendrick Vroomlaan in Vlissingen, dat zijn buurman de ruit van zijn buurman eruit heeft geslagen. De 21-jarige Vlissinger werd daarvoor meteen aangehouden.



Paddo's

De agenten hebben vervolgens zijn spullen doorzocht en daarbij bleek hij ook een doosje paddo's bij zich te hebben. Dat zijn paddenstoelen met een hallucinogene werking. Die zijn meteen in beslag genomen.

Soms worden er toch bijzondere items aangetroffen. Een kweekbakje met hallucinerende paddestoelen werd in Vlissingen in beslag genomen. @alwindon61 #wijkagent #middelburg #politie #vlissingen #paddo Een bericht gedeeld door Wijkagenten Middelburg (@wijkagentmiddelburg) op 21 Feb 2017 om 11:38 PST

Wietkwekerij

De Vlissinger kon zich niet legitimeren, dus liet hij de agenten binnen in zijn woning om zijn identiteitsbewijs te pakken. De agenten zagen her en der wiet liggen en besloten nog eens goed rond te kijken in de woning. Daarbij vonden ze een kleine wietkwekerij met zestien wietplanten. In totaal hebben nemen de agenten ongeveer 200 gram softdrugs in beslag genomen.



Brandgevaar

De stroom voor de wietkwekerij werd niet illegaal afgetapt. Wel was de stroomvoorziening volgens de politie 'zeer onprofessioneel' aangelegd. Een van de transformatoren was al aan het smelten. Vanwege het brandgevaar werd de wietkwekerij meteen geruimd.