Bomen Park Molenwater gemerkt voor 'kap'

90.000 voetbalvelden verdwenen

Volgens Milieudefensie is voor de twee miljoen liter melk die Middelburgers per jaar drinken, een oppervlakte van minstens zestien keer Park Molenwater nodig om soja te verbouwen waar koeien mee gevoerd worden. Voor de Nederlandse zuivelproductie is er de afgelopen twintig jaar oerwoud en andere natuur ter grootte van 90.000 voetbalvelden verdwenen in Zuid-Amerika, aldus de milieugroep.



Symbolisch gekapt

De actie in Park Molenwater is onderdeel van een landelijke actiedag waarbij vijftien stadsparken symbolisch worden gekapt om mensen bewust te maken van de gevolgen van de sojateelt in Zuid-Amerika. Actievoerder Trees Janssens: "Als Park Molenwater afgesloten zou worden om plaats te maken voor een sojaplantage, zou Middelburg te klein zijn. In Zuid-Amerika heeft de ontbossing en landonteigening voor grootschalige sojateelt van de afgelopen twintig jaar nog steeds impact op de lokale bevolking."



Europees veevoer

Milieudefensie wil dat we in Nederland onze koeien voeren met Europees veevoer. Consumenten kunnen in de supermarkt kiezen voor een biologische melk of besluiten om minder melk en zuivel te kopen.