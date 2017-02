Voorstellingen Schouwburg Middelburg mogelijk naar Studio A58

Overlast

Omwonenden van de schouwburg werden dinsdagavond geïnformeerd over wat er met de schouwburg gebeurt. Vragen waren er vooral over de overlast die de werkzaamheden met zich mee brengen. Volgens de gemeente zal er vanwege sloopwerkzaamheden en de verbouwing overlast zijn van september tot december.



Parkeerplaatsen

Volgens wethouder Chris Simons komen er in de omgeving van de schouwburg vijftig parkeerplaatsen bij. "Dat hoort bij een schouwburg van deze omvang." In overleg met omwonenden wordt gekeken waar die extra parkeerplaatsen dan moeten komen. Simons geeft als optie de grote parkeerplaatsen voor bussen die nu tegenover de schouwburg liggen.



Studio A58

Tot september 2017 blijft de huidige programmering gehandhaafd. Daarna gaat de stadsschouwburg dicht en zal er een aangepaste programmering komen, verdeeld over meerdere locaties in de stad. Studio A58 op het ZEP-terrein is daarbij een optie, ook de Concertzaal wordt genoemd.



September 2018

Zodra de stadsschouwburg gerenoveerd is, komt er een vernieuwde programmering. De verwachting is dat de schouwburg in september 2018 weer open gaat.



