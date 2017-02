Studentenkamers omgetoverd tot podia

MIDDELBURG - Dat cultuur en studenten heel goed samen gaan, bewijst de vierde editie van Stukafest. Een aantal studentenkamers in Middelburg veranderden dinsdagavond in een klein theater, waar tussen de studieboeken en bierkratjes, verschillende artiesten optraden.

Studenten

Stukafest is een afkorting voor Studentenkamerfestival. In Nijmegen was het allereerste festival, maar al 15 jaar doen andere studentensteden mee. Middelburg beleefde in 2014 voor het eerst een zeer succesvolle editie.



Publiek

De optredens van Stukafest vinden plaats in drie rondes van een half uur, zodat het publiek meerdere muziek-, toneel- en muziekvoorstellingen kan bijwonen. Het festival werd afgesloten met het Stukafeest in de Spot.

Contact

Naast het aanbieden van toegankelijke cultuur aan studenten, wil StuKaFest Middelburg ook vooral studenten en de lokale bevolking de mogelijkheid geven om met elkaar in contact te komen en samen te genieten van cultuur.