Druppeltechniek 'baanbrekend' voor zilte teelt

Rechtstreeks op de wortels

Als van bovenaf zout water gesproeid wordt op de planten dan gaan die dood. Maar blijkbaar kunnen de planten er wel tegen als datzelfde zoute water rechtstreeks op de wortels gedruppeld wordt.



Hoge zoutgehaltes

Bovendien blijken veel meer plantensoorten goed tegen hoge zoutgehaltes te kunnen dan tot nu toe werd gedacht. Zo is er een aardappelsoort die tegen veel hogere zoutwaarden kan dan altijd werd gedacht.



Baanbrekende oplossing

Volgens de onderzoekers gaat het om een baanbrekende oplossing en heeft Nederland hiermee een troef in handen om het wereldwijde voedselprobleem aan te pakken. Ze doen die uitspraak dinsdag in de Telegraaf.



Zoet en zout water

Het onderzoek is gedaan op Texel. Voor Zeeland is het interessant, omdat de landbouwgrond in onze provincie steeds verder verzilt. Daarom is Zeeland de provincie waar voor het eerst de verdeling van zoet en zout water in kaart is gebracht. De resultaten van dat onderzoek werden eind vorige maand bekendgemaakt.



Kustlaboratorium

Niet alleen op Texel, maar ook in Zeeland wordt onderzoek gedaan naar zilte teelt. Zoals in het Kustlaboratorium bij Breskens, dat vorige maand in gebruik werd genomen. Maar ook Zeeuwse akkerbouwers experimenteren al jaren met zilte teelt.



