17-jarige verdachte van nieuwjaarsrellen Vlissingen opgepakt

Schade: 14.000 euro

De jongen zou samen met anderen tijdens oud en nieuw hebben toegeslagen in de Bloemenbuurt in Vlissingen. De schade aan de brievenbussen die werden opgeblazen wordt geschat op bijna 14.000 euro. De woningbouwvereniging heeft daarvan aangifte gedaan.



Illegaal vuurwerk

Volgens de politie wordt de 17-jarige verdachte ook gehoord over andere zaken zoals handel in illegaal vuurwerk en het overtreden van de wet Wapens en Munitie.



Huiszoeking

Bij de jongen thuis is een huiszoeking gedaan. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.



Schandalig

Tijdens de jaarwisseling was het zeer onrustig in de Bloemenlaan en omgeving in Vlissingen. Burgemeester Tillaar noemde de rellen 'schandalig'.



