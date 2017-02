Willem Willemse wil graag naar Den Haag (video)

Spannende tijden

Samen met zijn vrouw en anderen heeft hij overal in de provincie posters geplakt om zoveel mogelijk mensen over te halen om op zijn partij te stemmen. De peilingen maken het een spannende periode. "Ik zeg altijd 'de mensen kiezen pas als ze in het hokje staan, niet daarvoor', dus dat is heel spannend," zegt Willemse.



Aandacht voor Zeeland

In Den Haag wil hij de speerpunten van 50PLUS kracht bij zetten. "De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Verder natuurlijk koopkrachtbehoud voor ouderen. Dat zal onze eerste prioriteit zijn," aldus de politicus. Wat Willemse betreft dienst hij het algemeen belang wel met speciale aandacht voor Zeeland. "Het is toch een krimpprovincie en het zou heel erg jammer zijn als de bevolking en de voorzieningen steeds verder achteruitliepen. Daar is wel extra aandacht voor nodig".

Willemse in een notendop

Willemse is een geboren en getogen Vlissinger. Hij werkte vanuit zijn woonplaats als scheepsbouwkundige. "Ik heb een aantal jaren gevaren en later heb ik hier heel veel met havenbedrijven gewerkt. De laatste jaren als directeur van een scheepvaartagentschap." Willemse was altijd geïnteresseerd in politiek, maar politiek actief is hij pas geworden sinds hij het minder druk heeft met werken. "Eerst bij een andere partij, maar daar was ik het niet helemaal mee eens en toen heb ik me aangemeld bij 50PLUS".



Provinciale Staten

Op verzoek van die partij zette Willemse de afdeling Zeeland op en kwam hij als enige voor 50PLUS in Provinciale Staten. Daar maakt hij zich vooral druk over de dalende werkgelegenheid door reorganisaties. "We hebben veel bedrijven verloren en eigenlijk komt er niets voor terug, terwijl er best behoefte is aan werk".



Doorzetter

Als na de verkiezingen blijkt dat Willemse toch niet gekozen is, zal hij zeker teleurgesteld zijn. "Dat is jammer, want dan hebben we ons doel niet bereikt. Maar dan ga ik gewoon lekker door met mijn werk in Provinciale Staten, want dat doe ik ook met enthousiasme," besluit hij lachend.



