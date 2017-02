'Vergeet de verkiezingsposter niet' (video)

Minder geplakt

Over een ruime twee weken zijn het Tweede Kamerverkiezingen, maar de twee plakborden aan de Binnenvaartweg in Terneuzen zijn nog niet eens voor de helft volgeplakt met posters. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er evenveel borden als andere jaren geplaatst zijn en dat het er inderdaad op lijkt dat er minder geplakt wordt.



Sociale media

Een slechte zaak denkt communicatiedeskundige Ronès Wielinga. Ondanks dat zowel ouderen als jongeren tegenwoordig veel op sociale media te vinden zijn, is het volgens hem voor de naamsbekendheid en zichtbaarheid wel degelijk belangrijk om ook posters op te hangen: "Mensen rijden nog steeds rond."

28 partijen

In totaal doen er 28 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen maar aan de borden te zien komt daarvan slechts een handjevol naar Terneuzen om posters te plakken. George Meij, fractievolger bij de VVD in Terneuzen, neemt de moeite nog wel. Deze campagneperiode was het zelfs al de tweede keer dat hij een rondje door de gemeente doet met kwast en lijm.

Later plakken

Een woordvoerder van de gemeente Goes laat weten dat het nog drukker zou kunnen worden de komende weken met posterplakken. Andere campagneperiodes gold de regel dat er pas vanaf twee weken voor de verkiezingen geplakt mocht worden. Nu is dat veranderd in vier weken, maar het zou kunnen dat sommige plakkers daardoor later zijn.