De Staat naar Bevrijdingsfestival Vlissingen

Grootste

Het festival in Vlissingen wordt geopend door de Zuid-Afrikaanse muziekgroep Soweto Soul. Het Bevrijdingsfestival Zeeland is het grootste gratis toegankelijke festival van Zeeland. Op zeven podia zijn er optredens van een reeks aan artiesten en bands.



Ambassadeur

De rockband De Staat is dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid. Dat houdt in dat de band meerdere bevrijdingsfestivals afreist om de boodschap van onze hard bevochten vrijheid uit te dragen.



'Niet vanzelfsprekend'

Voor de vrijheidsambassadeurs staat één ding vast: vrijheid is niet vanzelfsprekend. Tim van Delft, drummer van De Staat: "Vrijheid moet je zien als tegenhanger van angst. 5 mei staat dan ook symbool voor de dag dat de oorlog uit ons land ging. En dat moeten we beseffen en blijven nastreven: dat we nu in een land leven waar je niet hoeft te vrezen voor je bestaan."



Mini-documentaire

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt ieder jaar samen met de ambassadeurs een mini-documentaire, waarin ze worden gevolgd en geïnterviewd over wat vrijheid en onvrijheid voor hen betekent. Samen met De Staat gingen de documentairemakers naar Vinkovci, een stad in het oosten van Kroatië, waar de gitarist van de band Vedran Mirčetić is geboren. Op zijn 12e kwam hij met zijn familie naar Nederland om de oorlog te ontvluchten.



Welkom

"De ontvangst in Nederland was zo warm. We voelden ons echt welkom", zegt Mirčetić. "Als ik dan zie hoe er nu met vluchtelingen wordt omgegaan. Al die angst. En zeker met het opkomend populisme. Daarom willen we ambassadeurs zijn. We vinden het belangrijk om dit verhaal te vertellen. Vrijheid is ons zo dierbaar."



Hiphopformaties

Naast De Staat zijn ook de hiphopformaties Broederliefde en De Jeugd van Tegenwoordig Ambassadeur van de Vrijheid. Maar in tegenstelling tot De Staat komen de andere twee ambassadeurs die dag niet naar het festival in Vlissingen.