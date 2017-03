Motorcrossers scheuren illegaal door havengebied Vlissingen-Oost

VLISSINGEN-OOST - De politie is een onderzoek gestart naar motorcrossers die de laatste tijd illegaal in het havengebied rijden. Volgens de beheerder van de haven, Zeeland Seaports, neemt de laatste tijd overlast en schade door illegaal motorcrossen in het havengebied toe.

Vernield

​Volgens Zeeland Seaports scheuren de motorcrossers in de omgeving door natuurgebieden, groenstroken, landerijen, sloten en braakliggende terreinen van Zeeland Seaports en de gemeente Borsele. De laatste tijd hebben de crossers groenstroken en de ballastbedden onder het spoor vernield.



​Onveilige siuaties​

Behalve de vernielingen neemt Zeeland Seaports het de motorcrossers ook kwalijk dat ze omliggende natuurgebieden verstoren en onveilige situaties creëren. Motorcrossen, mountainbiken en rallyrijden wordt dan ook door Zeeland Seaports niet toegestaan. Bij constatering wordt dit bij de politie gemeld.



​Opnamen​

​De politie en Zeeland Seaports vragen nu getuigen om opnamen te maken van de motorcrossers en de politie in te lichten.​ Illegale motorrijders riskeren een boete en in beslag name van de motoren.