Geen playoffs voor zaalkorfballers TOP (video)

Lastige opgave

TOP stond voor aanvang van de wedstrijd al voor een lastige opgave. De ploeg van trainer Arco Goedkoop moest winnen van DeetosSnel om uitzicht te houden op de play-offs. Daarnaast mocht ook concurrent Avanti niet winnen van Sporting Delta, maar deed dat wel: 22-25. Daardoor gaat Avanti samen met kampioen KCC de playoffs in.



Fysiek sterk

TOP had het lastig tegen het fysiek sterke DeetosSnel en keek vanaf het eerste fluitsignaal tegen een achterstand aan. Door drie goals van Jeanine Marijs kon TOP nog een beetje in het spoor blijven van de ploeg uit Dordrecht (7-4). Daarna kende TOP een goede fase en kwam de ploeg bij 7-8 voor het eerst op voorsprong door een treffer van Anita de Ridder. Ook bij 8-9 (treffer Demi Mondeel) stond TOP voor. Het waren de enige twee momenten dat TOP de leiding had. De ruststand was 13-11 in het voordeel van DeetosSnel.



Slecht uit de kleedkamer

TOP kwam slecht uit de kleedkamer en kreeg in de eerste minuut van de tweede helft al gelijk twee goals rond de oren: 15-11. Het lukte TOP niet om het verschil terug te brengen, waardoor het geloof bij de spelers op een goed resultaat wegzakte.



Vierde plaats

Door de nederlaag eindigt TOP op de vierde plaats in de eindstand van de hoofdklasse. Volgend zaalseizoen komt TOP opnieuw uit op het een na hoogste niveau van Nederland.



Blij en trots

'Het seizoen is niet geworden wat we ervan verwacht hadden", begint aanvoerder Jeanine Marijs haar terugblik op het afgelopen seizoen. TOP wilde net als vorig seizoen de playoffs halen waarin gespeeld wordt voor promotie naar de Korfbal League. Door een slechte serie van zes duels (drie gelijke spelen en drie nederlagen) verspeelde TOP de tweede plaats in de competitie. Uiteindelijk moest de ploeg nog opassen voor degradatie. "We mogen blij en trots zijn dat we veilig zijn", aldus Marijs.

Teleurstellend seizoen

"Als je diep in ons hart kijkt, denk ik toch dat het seizoen teleurstellend is", zegt trainer Arco Goedkoop, die vanwege een schorsing niet op de bank mocht plaatsnemen, maar op de tribune. "We hebben een fase gehad waarin we geen wedstrijden konden winnen. Je ziet dat die punten eigenlijk heel erg belangrijk geweest zijn.