Niels Mesu tweede in eindklassement Marathon Cup

AMSTERDAM - Niels Mesu is tijdens de slotwedstrijd van de KPN Marathon Cup in Amsterdam als tweede geëindigd. De winst van de laatste rit ging naar Simon Schouten, hij won ook het algemeen klassement. Mesu werd tweede in dat klassement. De derde plek was voor Sjoerd den Hertog.

Foto: Neeke Wassenbergh



Teleurgesteld

Mesu was teleurgesteld over zijn tweede plek. "Het enige dat ik moest doen vandaag was hoog in het klassement eindigen voor Simon Schouten en dat is mislukt. Het was zoals wel vaker dit seizoen net niet."



Te weinig gewonnen

Daarentegen haalde Mesu nog nooit zo'n hoge notering in het algemeen klassement van de KPN Marathon Cup. "Ik heb de stap gemaakt naar bijna elke week meedoen om de winst", zegt Mesu. "Maar ik wil gewoon winnen. Eigenlijk heb ik te weinig gewonnen als je kijkt naar hoe goed ik gereden heb dit seizoen."



Ook in het eindklassement van de KPN Grand Prix op natuurijs greep Mesu naast de eindzege, daar werd hij derde. Erwin Mesu, de broer van Niels, reed ook mee. Hij kwam als 32e over de finish.