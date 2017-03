Hoogste positie ooit voor Kerkhove op WTA ranglijst

Foto: Orange Pictures



Kerkhove bereikte vorige week de kwartfinales in Kuala Lumpur. Dat was de eerste keer dat Kerkhove (25) zover kwam in een WTA-toernooi. Ze begon het toernooi als nummer 195 van de wereldranglijst.



Hoogste positie

Haar hoogste positie tot nu toe was 169 (mei 2016). Kerkhove wil de top honderd van de wereldranglijst halen.



Zhuhai

Inmiddels is Kerkhove aan haar volgende toernooi begonnen. Bij het ITF-toernooi in China (Zhuhai, zestigduizend dollar), heeft de Schouwse de derde en laatste kwalificatieronde bereikt. Kerkhove won de eerste twee partijen. Van Sun (Chi) won ze met 6-4 en 6-2. In de tweede ronde versloeg Kerkhove Pieri (Ita) met 6-3 en 6-4. In de volgende ronde wacht Kuwata (Jap)