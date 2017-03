Beste club van Zeeland wil zich blijven verbeteren (video)

KLOETINGE - In de top 200 van beste Nederlandse amateurvoetbalclubs is het flink zoeken naar een Zeeuwse vereniging. Slechts één club uit onze provincie staat in de lijst van de website voetbaltrainers.nl. Dat is Kloetinge op plaats 74. De Bevelandse club heeft de zaakjes dus aardig op orde, maar Kloetinge wil op alle gebieden nóg hogerop. Daarbij is het opleiden van de eigen jeugdtrainers een speerpunt.

Gediplomeerd

Voorzitter Jan-Kees de Bruine is trots dat zijn club als enige Zeeuwse vereniging vermeld staat in de top-200. "Kloetinge is een klein dorp en speelt op hoog niveau. Iedereen die hier werkt van kantinemedewerker tot lijnentrekker deelt mee in dit succes". Bij het samenstellen van de lijst wordt gekeken naar de prestaties van eerste elftallen en de beste jeugdelftallen. "We werken alleen met gediplomeerde trainers. Dat is denk ik de reden waarom we zo goed scoren", aldus De Bruine.



Trainen van trainers

Toch wil Kloetinge doorgroeien. De club wil ook in de toekomst het eerste elftal zoveel mogelijk blijven vullen met eigen jeugd. Omdat voor elkaar te krijgen is het van essentieel belang dat de jeugd goed wordt opgeleid. Daarom is oud-prof en voormalig hoofd jeugdopleiding van Ajax Kees Zwamborn een aantal maanden geleden aangetrokken als technisch manager. Zijn voornaamste taak is het trainen van de trainers.

Derde Divisie

Zwamborn is nu enkele maanden bezig bij Kloetinge en is tevreden met hoe het gaat. Ook ziet hij tot zijn vreugde dat het eerste elftal van Kloetinge prima draait in de eerste klasse. Kloetinge heeft in eerste instantie als doel om een stabiele hoofdklasser te worden, maar Zwamborn kijkt stiekem al verder. "Als we hoofdklasser zijn kunnen we denk ik ook doorgroeien. De Derde Divisie moet haalbaar zijn, denk ik. Een termijn daar op plakken heeft niet zoveel zin, maar ik denk wel dat deze club het in zich heeft", zegt de in Kloetinge woonachtige Zwamborn.