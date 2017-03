Bart Nieuwkoop in voorselectie Jong Oranje

ZEIST - Bart Nieuwkoop uit Tholen is door bondscoach Art Langeler opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Het is voor het eerst dat de voetballer van Feyenoord in de voorselectie zit. Nieuwkoop (21) maakt kans om mee te kunnen doen aan een vierlandentoernooi in Spanje.