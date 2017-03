Time-out voor plannen Nollebos Vlissingen (video)

VLISSINGEN - Tijdens een vergadering van een raadscommissie in Vlissingen donderdagavond is nauwelijks meer duidelijk geworden over bouwplannen in het Nollebos. De commissie gaf aan deze maand nog geen besluit te willen nemen over de grenzen van een onderzoeksgebied.

Klapstoelen

De mogelijke bouwplannen in het bos liggen zo gevoelig dat er in het stadhuis een extra ruimte voor 240 toeschouwers was ingericht. In de ontvangsthal van het stadhuis stonden klapstoelen en een groot scherm. Ongeveer driekwart van de stoelen was gevuld.



Insprekers

Tijdens de vergadering maakten 11 personen gebruik van het recht om te mogen inspreken, daaronder waren vertegenwoordigers van de twee families die ondernemen in het Nollebos en de Zeeuwse Milieufederatie. Vooral de ondernemers, eigenaren van een sauna en een kanovijver, deden een dringend beroep op de gemeente om snel in actie komen, omdat zij al lange tijd in onzekerheid leven.

Uitstel

Op tafel lag een voorstel van het college om grenzen vast te stellen voor een onderzoeksgebied in het Nollebos. De commissie gaf aan hiervoor nog een 'bezinningsperiode' nodig te hebben en vroeg om het de komende raadsvergadering nog niet op de agenda te plaatsen.



Petitie

In het Nollebos waren in eerste instantie plannen om 240 recreatiewoningen te bouwen. Na veel weerstand en een petitie die 8000 keer getekend werd besloot de gemeente de plannen te schrappen. Onduidelijk blijft voorlopig wat er dan wel gaat gebeuren in het Nollebos.



Luister hier naar wethouder John de Jonge, in gesprek met Anoek de Gardeijn, en naar reacties van de aanwezigen.