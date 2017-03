Vijf aanhoudingen in drugspand Vlissingen

VLISSINGEN - In een woning aan de Bouwen Ewoutstraat in Vlissingen zijn vijf verdachten aangehouden voor bezit van en handel in harddrugs. Het gaat om drie bezoekers en twee bewoners van de woning. In de woning zijn onder meer cocaïne, heroïne en hasj gevonden.

Meldingen

De politie had meerdere meldingen ontvangen dat in de woning werd gehandeld in harddrugs. Toen drie mannen de woning waren binnengegaan besloot de politie hen te controleren. Een van de drie, een 43-jarige Vlissinger, had een bolletje verdovende middelen bij zich. Later bleek dat het om harddrugs ging.



Dealershoeveelheden

Toen de agenten de woning onderzochten, werd een bewoner aangehouden toen die de woning probeerde te verlaten. Bij hem werd een geldbedrag van bijna duizend euro in beslag genomen. Op zijn kamer werden dealershoeveelheden cocaïne, heroïne en hasj gevonden. Tijdens het onderzoek kwam ook een derde bewoner thuis. Ook hij werd aangehouden. Op zijn kamer werd een kleine hoeveelheid verdovende middelen gevonden.



Langer vast

Alle drie de aangehouden bewoners en de twee bezoekers zijn voor verhoor naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht. De twee bezoekers en twee van de bewoners mochten na verhoor het cellencomplex weer verlaten. De hoofdverdachte kreeg vrijdagmorgen te horen dat hij langer vast blijft zitten. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.