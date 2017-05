Apotheker: Nieuwe buslading Belgen is welkom

Vlot

"Het was heel druk, de apotheek stond bommetje vol", vertelt Nhut Le. "Maar het was allemaal erg goed geregeld en we konden de mensen snel helpen. Sommige recepten waren al eerder doorgegeven en ook de medicijngeschiedenis van de Belgen was bekend. Daardoor kon het ook zo vlot gaan."



Geslaagd

Ook bij de andere apotheek, Apotheek Reynaert, kijken ze terug op een geslaagde dag. Hoeveel extra omzet de apotheken hebben gemaakt, willen ze allebei niet zeggen.



Verschil

Maar organisator van de bustour, huisarts Dirk van Duppen uit België, heeft het verschil wel uitgerekend uit voor één echtpaar: "Voor twee chronische patiënten van 70 plus scheelt het op jaarbasis 700 euro of ze hun medicijnen in Hulst kopen of aan de andere kant van de grens." Er kwamen honderden Belgen af op de twee Hulsterse apotheken.



Tevreden

Ook Van Duppen kijkt tevreden terug. Vooral op de reuring die zijn actie heeft veroorzaakt. "Het parlement gaat het bespreken en we zijn ook nog bezig met een petitie."



Geen vervolg

Maar de apotheken in Hulst hoeven wat hem betreft niet te rekenen op een vervolg." Onze volgende busreis gaat naar het parlement hier. Met zoveel mogelijk handtekeningen. Want ons uiteindelijke doel is dat de prijzen hier in België omlaag gaan."



