Zeeuwse telers profiteren van vorstschade in Oost-Europa

OOST-SOUBURG - Fruittelers in Oost-Europa worden vandaag de dag als grote concurrent gezien omdat ze veel meer fruit kunnen produceren tegen nagenoeg dezelfde prijs als in Nederland. Maar voor de Zeeuwse telers die schade hebben opgelopen door de vorst is er goed nieuws. Want ook in Oost-Europa is dat het geval.

Vorstschade Oost-Europa

Een geluk bij een ongeluk zou je kunnen stellen. In Polen worden forse schades gemeld van telers die last hebben gehad van vorst. En dat is positief voor de Zeeuwse telers want daarmee is er voor dit jaar een grote concurrent ineens een stuk kleiner geworden. Een mogelijk neveneffect is dat er minder aanbod op de markt komt. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat de prijs voor peren omhoog gaat. Een mindere oogst dus overal maar wel met als gevolg een betere prijs per peer.



Marktgericht denken

Volgens directeur Alex de Fouw van afdeling bedrijven binnen de Rabobank Oosterschelde is het essentieel dat de ondernemers voor de komende jaren meer na gaan denken over het wegzetten van hun product. "Samen met de Nederlandse Fruittelers Organisatie proberen wij telers beter na te laten denken. Hoe zet ik mijn product het beste weg en hoe kan ik mij onderscheiden in Europa? Dus van aanbod naar vraag produceren".



Europese markt

Dat laatste is vandaag de dag enorm belangrijk. Zeker na de Russische boycot van afgelopen jaar en de concurrentie van de Oost-Europese markt. De telers moesten andere landen vinden om hun producten naar te exporteren en dat is volgens de Fouw gelukt. "Alternatieve exportlanden zijn bijvoorbeeld China, Vietnam, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Maar ook nemen sommige bestaande landen steeds meer fruit af zoals Duitsland." In totaal exporteert de sector 70 procent van de geteelde peren. Slechts 30 procent daarvan blijft binnen Nederland. Van appels wordt dan maar 35 procent geëxporteerd en wordt 65 procent in ons land afgezet.



