Kaartenmeisje Sabine (15) overleden

HULST - Sabine Wortelboer uit Hulst is overleden. Het 15-jarige meisje kreeg de afgelopen week tienduizenden kaarten nadat ze bekendmaakte dat haar behandeling tegen kanker was stopgezet.

Trotse ouders

"We willen jullie laten weten dat Sabine vanochtend om 6 uur haar laatste adem heeft laten gaan", schrijft de familie op Facebook. "We waren de heel gelukkige en trotse ouders die daar bij mochten en konden zijn op dat moment."



Tienduizenden kaarten

Sabine maakte vorige week op internet bekend dat de medicatie tegen haar ziekte waren stopgezet. "Ik zou het wel heel fijn vinden om nog een keer zo een hele grote bak lieve kaarten van heel veel mensen te krijgen", schreef ze op Facebook. Na haar oproep kreeg ze tienduizenden kaarten uit heel het land van mensen die met haar en de familie meeleefden.

Laatste wens Sabine (15) uit Hulst komt uit. Vanochtend zijn niet minder dan 30.000 (!) kaarten bij haar thuis bezorgd. pic.twitter.com/MilRUW7Xf7 — Bob Maes (@BobmaesHulst) 2 mei 2017

'Terug naar het licht'

"Sabines bericht is gedeeld door heel Nederland en ook internationaal. Het is ongelooflijk", schrijven haar vader, moeder en broer. "Wij, Peter en Ilse, weten dat Sabine haar opdracht meer dan vervuld heeft en ze gewoon weer lekker teruggaat naar het licht, haar thuis. Ze is al aan het vliegen <3"



