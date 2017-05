Bezoekers ZorgSaam kunnen weer via vooringang (video)

OOSTBURG - De vernieuwde ingang van het ziekenhuis ZorgSaam in Oostburg is voor bezoekers geopend. Naast de nieuwe ingang is ook de apotheek meeverhuisd. Helemaal af is de verbouwing nog niet, het gezondheidscentrum wordt nog uitgebreid met ruimtes voor andere zorgaanbieders.

Apotheek

In het gedeelte dat al wel klaar is, zit onder andere de apotheek die uit het centrum van Oostburg is verhuisd. Verder zit er ook een huisarts in het vernieuwde gedeelte.



Robotisering

Met de verhuizing is ook een robotisering meegekomen waardoor de apothekers minder tijd besteden aan het zoeken van medicijnen en daardoor meer tijd voor de patiënten overhouden. Sommige bezoekers vinden het een verademing terwijl anderen het zonde vinden dat de apotheek uit het centrum is verdwenen.



Gezondheidscentrum

Naast de apotheek moeten er verder nog andere zorgaanbieders als fysiotherapeuten en zelfs een fitnesscentrum komen. Over drie maanden worden die ruimtes opgeleverd. Het hele gezondheidscentrum is over een half jaar helemaal af zijn.